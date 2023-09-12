Британии пришлось сократить на треть программу военной подготовки украинцев на военной базе в Кенте из-за жалоб местных жителей на взрывы и дым.

Об этом сообщает The Times.

Британцы направили "несколько писем" в городской совет Лидда с требованием принять меры. Минобороны согласилось ограничить шум и сократить количество учений на 30%.

Командир базы заявил, что хочет поддерживать прочные отношения с "хорошими людьми Лидда".

Война в Украине идет уже 566-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ освободили часть поселка Опытное к югу от Авдеевки. К югу от Бахмута ВСУ имеют частичный успех в районе Клещеевки. Вчера ГУР Минобороны заявило, что Украина вернула под контроль газовые вышки у берегов Крыма в Черном море, известные как "вышки Бойко". Удалось восстановить контроль над буровыми платформами "Петр Годовалец", "Украина", "Таврида" и "Сиваш", а также захватить запас российских неуправляемых авиационных ракет и радиолокационную станцию "Нева", которая может отслеживать движение судов в Черном море.

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