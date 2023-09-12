Бывший президент США Джордж Буш-младший удивился пор поводу фотографии 2006 года, на которой он попал в кадр с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.

Об этом американский политик заявил во время выступления на конференции "Ялтинская европейская стратегия" два дня назад.

Буша спросили, шокировала ли его новость о гибели Пригожина в авиакатастрофе.

"Нет, что меня шокирует, так это то, что на днях я увидел фотографию саммита "Большой восьмерки" в Санкт-Петербурге, где он [Пригожин] был парнем, который подавал мне еду", — ответил Буш.

Фотография, о которой рассказал Буш, была сделана 14 июля 2006 года. Тогда президент России Владимир Путин со своей супругой ужинал с Бушем и его женой Лорой. Встреча проходила в Большом Стрельнинском дворце в Санкт-Петербурге. Тогда Россия впервые принимала саммит "Большой восьмерки". Пригожин, судя по всему, подавал лидерам напитки.

Напомним, 23 августа у села Куженкино в Бологовском районе Тверской области потерпел крушение самолет, принадлежащий Пригожину. На борту находилось руководство ЧВК "Вагнер", включая его командира Дмитрия Уткина.

Мы подробно разбирали, как глава "Вагнера" шел к своей гибели.