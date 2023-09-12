ООН очень обеспокоена сообщениями о поставках кассетных боеприпасов Украине.

Об этом сообщила представитель ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

Она также напомнила, что Генсек ООН неоднократно призывал к немедленному прекращению применения кассетных боеприпасов. По его словам, "такие вооружения должны уйти в историю".

Ранее The New York Times писала, что США намерены в ближайшее время передать Киеву новую партию кассетных боеприпасов.

Война в Украине идет уже 565-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ продвинулись на юге более чем на километр. В последнюю неделю после некоторого затишья вновь активизировались наступательные действия ВСУ под Бахмутом. Украинские военные заявляют о продвижении на южном фланге от города – в районе Клещеевки и Андреевки.

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