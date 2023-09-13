Германия передала Украине новый пакет военной помощи.

Об этом сообщается на сайте правительства Германии.

ФРГ передала Украине новый пакет военной помощи. Он включает танки для разминирования Wisent 1, 20 боевых машин пехоты Marder, снаряды, дроны и другое вооружение.

В него вошли:

- 20 БМП Marder с боеприпасами;

- 2 бронированные инженерные машины для разминирования Wisent 1;

- 3000 снарядов калибра 155 мм;

- 1,5 млн патронов к огнестрельному оружию;

- материалы для обезвреживания боеприпасов;

- 1 система наблюдения спутниковой связи Satcom;

- 20 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun;

- 2 мобильные антенные системы;

- 10 систем обнаружения дронов.

Война в Украине идет уже 567-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб заявляет об успехе ВСУ южнее и юго-восточнее Работино. На Времьевском участке продолжаются бои на подступах к Новомайорскому и Новодонецкому. Также сообщается о контратаках противника у Старомайорского, которое в августе вернули ВСУ.

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