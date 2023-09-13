Илон Маск в детстве обучался гипнозу и как-то раз сумел убедить свою младшую сестру Тоску, что она собака, и заставил ее есть сырой бекон.

Об этом говорится в его биографии, написанной Уолтером Айзексоном, передает Business Insider.

В книге рассказывается, что Маск в детстве любил читать книги, работать на компьютере и проводить научные эксперименты, испытывая при этом нехватку социальной жизни.

Чтобы пообщаться с людьми, иногда Маск ходил на вечеринки вслед за своей сестрой. Девушке это не нравилось и они договорились, что брат будет держаться от нее на расстоянии десяти футов.

При этом Маск всегда брал с собой книгу, когда шел в клуб или на вечеринку.

Также в этой книге рассказывается, что Маск не любит алкоголь. Он потерял сознание во время встречи в Москве после того, как выпил несколько рюмок водки.

Ранее из этой книги уже публиковался отрывок о том, что в прошлом году Илон Маск тайно отключил работу Starlink у побережья Крыма, чтобы сорвать атаку Украины подводными дронами на российский военно-морской флот.