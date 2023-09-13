Деньги, алкоголь, оружие. Кабмин утвердил перечень предметов, которые запрещено отправлять по почте
Кабинет министров утвердил официальный перечень предметов, которые запрещено отправлять по почте. В случае обнаружения большинство из них будут изымать. А в некоторых случаях даже вызывать полицию.
Перечень утвержден постановлением Кабинета министров № 958 от 8 сентября.
Теперь по Украине запрещается пересылать:
- деньги любой валюты - кроме нумизматических монет и их коллекций;
- пищевые продукты, срок годности которых не превышает 10 дней;
- алкогольные напитки с содержанием этилового спирта больше 8,5%, табачные изделия, жидкости, используемые в электронных сигаретах, где отсутствуют марки акцизного налога установленного образца;
- оружие, легковоспламеняющиеся или другие опасные вещества, токсичные и радиоактивные вещества, ртуть, кислоты, ядовитые, едкие вещества;
- животных и ядовитые растения;
- специальные технические средства негласного получения информации, биологические агенты и т.д.
Для международных отправлений действуют еще более строгие правила. Там дополнительно запрещено отправлять:
- разрешение на право ношения оружия;
- трудовые книжки;
- военные билеты;
- документы, удостоверяющие личность.
Есть исключение: на время военного положения можно пересылать загранпаспорт.
Ранее мы писали, что Кабмин одобрил выплаты пенсий и денежной помощи за пределами Украины через "Укрпочту".
Между тем война в Украине идет уже 567-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 сентября 2023 года в онлайне.
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