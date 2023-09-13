Кабмин запретил пересылать по почте ряд предметов. Фото иллюстративное

Кабинет министров утвердил официальный перечень предметов, которые запрещено отправлять по почте. В случае обнаружения большинство из них будут изымать. А в некоторых случаях даже вызывать полицию.

Перечень утвержден постановлением Кабинета министров № 958 от 8 сентября.

Теперь по Украине запрещается пересылать:

  • деньги любой валюты - кроме нумизматических монет и их коллекций;
  • пищевые продукты, срок годности которых не превышает 10 дней;
  • алкогольные напитки с содержанием этилового спирта больше 8,5%, табачные изделия, жидкости, используемые в электронных сигаретах, где отсутствуют марки акцизного налога установленного образца;
  • оружие, легковоспламеняющиеся или другие опасные вещества, токсичные и радиоактивные вещества, ртуть, кислоты, ядовитые, едкие вещества;
  • животных и ядовитые растения;
  • специальные технические средства негласного получения информации, биологические агенты и т.д.

Для международных отправлений действуют еще более строгие правила. Там дополнительно запрещено отправлять:

  • разрешение на право ношения оружия;
  • трудовые книжки;
  • военные билеты;
  • документы, удостоверяющие личность.

Есть исключение: на время военного положения можно пересылать загранпаспорт.

Ранее мы писали, что Кабмин одобрил выплаты пенсий и денежной помощи за пределами Украины через "Укрпочту".

Между тем война в Украине идет уже 567-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 сентября 2023 года в онлайне.

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