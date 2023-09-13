В Украине разгорелся очередной языковой скандал. Корреспонденту "Радио Свобода" Марии Уманской в Харькове предложили "снять кастрюлю с головы" в ответ её на требования говорить на украинском языке.

Видео конфликта Уманская сама выложила в своём Фейсбуке.

"Вот так сегодня мне в супермаркете "МЕТРО" на Гагарина посоветовали "снять кастрюлю с головы" за то, что я требовала общаться на украинском. Предшествовал этому ряд событий, которые в конце концов привели к конфликту, но вот это – апофеоз", — написала она.

На видео журналистка несколько минут преследует охранника, требуя у него за что-то извинений. После этого она приказывает ему говорить на украинском языке, добавляя, что имеет на это право.

В ответ охранник предлагает Уманской "снять кастрюлю с головы". По словам корреспондента, это "лозунг пророссийской сволоты".

С чего начался и чем завершился конфликт, неясно. В комментариях под постом Уманской пользователи хвалят женщину, требуют уволить охранника и оскорбляют его, называя "быдлотой", "алкоцарём" и "сволотой". Комментаторы также выражают уверенность, что завтра мужчина будет извиняться.

Ранее мы публиковали видео из Одессы, в котором его автор, приезжая, жаловалась, что одесситы не хотят переходить с русского на украинский.

Также мы сообщали, что Алексей Арестович подал в суд после языкового скандала во Львове между депутатом и подростком, и суд обязал ГБР открыть дело против нардепа Пипы за разжигание межнациональной розни.