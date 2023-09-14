Служба безопасности Украины задержала в Киеве адвоката Сергея Крыжановского и вручила ему подозрение.

Сообщение об этом распространяют украинские телеграм-каналы.

Как пишут паблики, месяц назад Крыжановский опубликовал видео, в котором призывал "свергать негодяев во власти, которые работают на Кремль", а также называл Владимира Зеленского коррупционером и говорил о необходимости уйти ему в отставку. Видимо, по этому поводу юристу и объявили подозрение, хотя по какой именно статье, не уточняется.

Судя по постам в соцсетях, Крыжановский придерживался проукраинской позиции, хотя и резко критиковал украинскую власть за коррупцию, обвиняя отдельных её представителей в работе на Москву.

Ранее СБУ сообщила о подозрении клирику Украинской православной церкви в Житомирской области за прокремлёвскую агитацию.

А на днях известный российский журналист Аркадий Бабченко, живший некоторое время в Украине, заявил, что в СБУ завела на него дело.

Однако в Службе безпасности эту информацию опровергли, заверив, что не открывали дела на Бабченко.