Бывшая спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала себя "хладнокровной рептилией".

Об этом Пелоси заявила в интервью CNN.

"Я больше похожа на рептилию и хладнокровна", – сказала 83-летняя конгрессвумен.

Напомним, существует популярная теория о том, что Землей управляют рептилоиды – существа, имеющие внеземное происхождение и способность принимать облик человека.

В июле зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал "рептилоидами" западных политиков.

Напомним, в январе Нэнси Пелоси на посту спикера Палаты представителей сменил Кевин Маккарти. Он был избран с 15-й попытки. Это первый за 100 лет случай, когда выборы спикера Палаты представителей не ограничились одним туром.

Последний раз подобная ситуация складывалась в 1923 году. Тогда потребовалось девять туров голосования, чтобы выбрать спикера.

Ранее мы рассказывали, что визит на Тайвань предшественницы Маккарти на посту спикера Нэнси Пелоси в 2022 году вызвал резкую критику со стороны Китая, привнеся напряженность в и без того непростые отношения между двумя странами.

Также мы писали, как в бытность спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси поцеловала руку Владимира Зеленского, когда он передал ей украинский флаг из Бахмута. Это произошло во время выступления президента Украины в Конгрессе США зимой прошлого года.