Ким Чен Ына внесли в базу сайта "Миротворец".

Причиной указано: "пособник российских военных преступлений"; "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины", "соучастник преступлений российской власти против Украины и ее граждан"; "обеспечение российской военной агрессии против Украины и ее граждан".

Дата внесения - 6 сентября. То есть еще до встречи с Путиным.

По данным СМИ, они обсуждали передачу РФ артиллерийских боеприпасов. Ранее мы писали, о чем договорились Ким Чен Ын и Путин.

Также мы писали о том, что КНДР взамен на поставки своего оружия Кремлю может попросить технологии производства ракет и спутников.

Война в Украине идет уже 569-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера одной из главных новостей дня был удар ВСУ под Евпаторией. ВСУ подтвердили удар по расположению российского комплекса ПВО, без конкретизации названия. Российские паблики сообщали, что пострадал комплекс С-300. Его сначала "разрядили" дронами (то есть он расстрелял весь боекомплект), а затем выпустили ракету "Нептун".

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