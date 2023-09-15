В Днепре суд избрал меру пресечения спутнице убитого в конце августа полицейскиим Джумбери Силогавы Татьяне Патинко. Женщину отправили под ночной домашний арест с 21:00 до 7:00 по подозрению в сопротивлении правоохранителям.

Об этом пишут местные телеграм-каналы.

О подозрении фигурантке дела официально сообщили несколько дней назад. Виновной она себя не считает. Во время суда она заявила, что патрульные не показали ей удостоверение, и она думала, что это могут быть не правоохранители.

Примечательно, что в зале суда женщина защищала себя сама, без адвоката.

Прокуратура ходатайствовала о ночном домашнем аресте, а женщина просила ограничиться личным обязательством. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Напомним, 29 августа полиция в Днепре остановила машину за нарушение ПДД. Между ее пассажирами и правоохранителями разгорелся конфликт, переросший в потасовку. После драки с Джумбери Силогавой и его спутницей, которая произошла в присутствии двух детей первого, копы застрелили мужчину.

"Страна" подробно анализировала обстоятельства резонансного убийства в отдельном большом материале.