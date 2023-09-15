Стали известны ориентировочные цены в Украине на новый iPhone 15 от компании Apple.

Свой прогноз по поводу стоимости гаджетов опубликовала сеть бытовой техники "Фокстрот".

Отмечается, что стандартная модель обойдется в 45-47 тысяч грн, а самая дорогая – iPhone 15 Pro Max - в 66-68 тысяч грн.

Стоимость iPhone 15 Plus и iPhone 15 Pro может составлять от 50 до 59 тысяч грн.

Старт официальных продаж в стране прогнозируют через три-четыре недели.

Напомним, 12 сентября Apple представила iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Новые смартфоны доступны в пяти цветах: черном, голубом, зеленом, желтом и розовом. Аппараты выполнены из на 75% переработанного алюминия, 100% переработанного кобальта, 100% переработанной меди и стекла. Они оснащены обновленным OLED-дисплеем Super Retina Display со специальным керамическим покрытием, призванным защитить телефон от механического воздействия. Кроме того, в iPhone 15 и iPhone 15 Plus имеется большая 48-мегапиксельная камера, умеющая распознавать портреты не только людей, но и животных.

В конце августа сообщалось, что Apple впервые за пять лет готовится к выпуску нового планшета iPad Pro. Выход новых моделей ожидается не раньше весны или начала лета 2024 года.