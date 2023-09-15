Кабинет министров планирует увеличить акциз на сигареты на 20%.

Об этом говорится в проекте бюджета на 2024 год.

Согласно проекту, предлагается увеличить специфическую ставку акциза на сигареты с фильтром и без фильтра в 2024 году с 1 567,64 грн до 1 881,17 грн за 1 000 штук.

Кроме того, возрастет минимальное налоговое обязательство по уплате акцизного налога также на 20% - с 2 097,12 грн до 2 516,54 грн за 1 000 штук.

Это означает повышение цен на сигареты минимум на 10 грн за пачку.

Напомним, по данным Госстата, за 2022 год сигареты премиум-класса подорожали на 23,4%, до 82,6 гривен за пачку.

Ранее сообщалось, что Министерство экономики готовит подорожание алкоголя в стране. В частности, на водку и ликероводочные изделия цены могут подняться на 13%, на виски, ром и джин – на 25%, на игристые вина – на 28%, а на вермуты и другие сброженные напитки с крепостью до 22% – на 61-71%.

Отметим, что сегодня Кабинет министров Украины принял проект бюджета на 2024 год. Больше половины расходов пойдет на оборонный сектор - 1 триллион 685 млрд грн. Это на 113 млрд грн больше, чем в 2023 году и больше, чем на социалку, медицину и образование вместе взятые.