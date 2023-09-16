В "ДНР" заявили о гибели семи человек после обстрела города Светлодарска (северо-западнее Горловки в Донецкой области).

О случившемся пишут местные телеграм-каналы и российские СМИ.

Сообщается, что удар был по территории городского рынка.

Перед этим СМИ сообщали, что Донецк подвергся обстрелу из РСЗО, по городу выпустили 15 "градов". Писали о взрывах в центре города и обстреле Куйбышевского района.

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