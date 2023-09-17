В Чернигове троих человек засыпало зерном. Спасатели освободили тела погибших. Об этом сообщает ГСЧС.

"Около 11 часов в Чернигове, на территории одного из предприятий, при разгрузке зерна из элеватора произошло разрушение металлического конуса силоса, в результате чего высыпалось около 100 тонн зерна. Под завалом оказались три работника предприятия", - говорится в сообщении.

Спасатели вытащили из-под зерна трех человек. К сожалению, медики констатировали смерть.

Недавно в Тернополе произошел масштабный пожар на одном из предприятий. Примерная площадь возгорания составила около 9000 квадратных метров. Спасателей пришлось вызывать даже из Ровно. Горящее здание, по заявлениям пожарных, заполнено пенопластом. Пострадавших в результате пожара нет.

А в августе в результате возгорания сухой травы в Черниговской области погиб пожилой мужчина, с ожогами госпитализирована женщина.

Также мы рассказывали, что в Николаевской области ликвидировали масштабный пожар на территории Андреевского лесничества. Площадь, охваченная огнем составляла 40 гектаров, из которых 5 гектаров верховой и 35 низовой территории.