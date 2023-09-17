Голливудские актеры Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс объявили о разводе. Брак 54-летнего Джекмана и 67-летней Фернесс просуществовал 27 лет.

Об этом пишет журнал People.

"Нам повезло прожить почти три десятилетия вместе как муж и жена в прекрасном, любящем браке. Наш путь изменился, и мы решили расстаться, чтобы каждый мог продолжить свой рост", - заявили супруги.

Они добавили, что их семья "была и всегда будет нашим главным приоритетом".

Между тем газета Daily Mail со ссылкой на источники сообщила, что с годами союз актерской пары превратился в дружбу.

"Любовь, которую они испытывали друг к другу, превратилась скорее в дружбу, которая была разрушена во время пандемии коронавируса, карантин совсем не помог их браку и действительно осложнил их отношения", - сказал источник издания.

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс начали встречаться в 1996 году. Они познакомились на съемках сериала "Корелли" и уже не смогли расстаться. Актеров не смутила разница в возрасте: мужчина младше избранницы на 13 лет. Кроме того, Джекман тогда только начинал кинокарьеру и видел в коллеге большую звезду. Ее имя гремело в родной Австралии после фильмов "Позор" и "Путешественник". Джекман и Фернесс поженились менее чем через год после знакомства.

У пары есть дети: 23-летний сын Оскар и 18-летняя дочь Ава. Артисты признались, что являются приемными родителями. Родить самой Фернесс так и не удалось, женщина пережила ряд неудачных попыток забеременеть.

Отметим, что в 1999 году Хью Джекман был утвержден на роль Росомахи в фантастическом боевике "Люди Икс", который сделал его популярным и обеспечил многолетние съемки.

Напомним, недавно голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли завершили бракоразводный процесс после семи лет судебных разбирательств.

А зимой мы писали, что Билл Гейтс развелся с женой после 27 лет брака и теперь встречается с вдовой гендиректора Oracle.