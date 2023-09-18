В Умани официально завершилось празднование Рош-ха-Шана. Всего на мероприятие в этом году прибыли более 35 тысяч паломников-хасидов.

Об этом в комментарии "Стране" сообщила исполнительный директор БО "БФ Историко-культурный центр города Умань" Ирина Рыбницкая.

"По официальным данным в Умань прибыли больше 35 тысяч человек для празднования Рош-ха-Шана. Основная часть паломников прибыли из Израиля, остальные - из США, Британии и других стран Европы", - рассказывает Рыбницкая.

Состоянием на сегодня, в Умани находятся меньше половины иудеев.

"Вчера, после окончания шабата, после 20:00, паломники начали отъезжать из Умани", - говорит Рыбницкая.

Как сообщили "Стране" источники в правоохранительных органах, в период с 6 по 18 сентября в полицию поступило 80 сообщений об инцидентах, связанных с паломниками-хасидами.

По результатам их рассмотрения открыто 18 уголовных производств, среди которых 14 по фактам незаконного хранения наркотических средств.

Ранее мы публиковали видео как хасиды праздновали Рош-ха-Шана и танцевали под электронную музыку.

Мы также сообщали, что после гуляний хасидов-паломников в Умани остались горы мусора.