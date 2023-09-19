Экс-министра иностранных дел Китая Цинь Гана уволили из-за романа и внебрачного ребенка в США - WSJ
Экс-министр иностранных дел Китая 57-летний Цинь Ган был уволен из-за длительного романа в США, который привел к рождению внебрачного ребенка в Америке.
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По их данным, дипломат остается под следствием из-за возможных нарушений национальной безопасности.
Роман продолжался на протяжении всего пребывания Цинь Гана на посту посла Китая в США - с июля 2021 по январь нынешнего года.
Официально увольнение дипломата объяснялось состоянием здоровья.
Еще в августе СМИ писали, что Цинь Ган мог попасть в опалу из-за романа с гонконгской журналисткой Фу Сяотянь. Официальной женой чиновника в уведомлениях МИД КНР называлась женщина по имени Линь Янь. Также упоминалось, что у пары есть сын.
Инстаграм Фу Сяотянь, в котором было выложено фото дипломата
Как мы рассказывали, Цинь Ган в последнее время занимал видное место в иерархии китайской власти. С 2018 по 2021 год он был вице-министром иностранных дел, с июля 2021-го — послом в США. Министром иностранных дел КНР он стал 30 декабря 2022 года.
Мы также сообщали, что парламент Китая объявил о снятии с должности министра иностранных дел 25 июля 2023 года. О причинах кадровой перестановки не говорилось. При этом чиновник исчез из информпространства.