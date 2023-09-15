Министр обороны Китая Ли Шанфу находится под следствием по подозрению в коррупции.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Министр не появлялся на публике с 29 августа. По данным издания, Ли Шанфу, скорее всего, будет отстранен от должности, что станет последней отставкой в серии чисток высшего руководства силового блока КНР.

Одни китайские источники WP объясняют скорую отставку Ли Шанфу "проблемами со здоровьем", другие - коррупцией в бытность его пребывания главой отдела военных закупок. Он был назначен на должность министра только в марте.

Издание напоминает, что недавно был уволен министр иностранных дел Цинь Ган и руководство Ракетных сил армии КНР.

Мы писали, что Цинь Гана сняли с должности главы МИД КНР в июле. Его заменил глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.

Перед отставкой Цинь Ган проводил переговоры с приезжавшим в Пекин Энтони Блинкеном.

Что касается Ли Шанфу, то министр обороны КНР в середине августа посетил Россию и Беларусь.

А весной Ли Шанфу встретился в Кремле с Владимиром Путиным.