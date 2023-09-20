Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе впервые с начала полномасштабной войны посетит Канаду.

Об этом сообщает CBC со ссылкой на источники.

По данным американского телеканала, в ходе визита президент Украины выступит перед парламентом в Оттаве, а затем отправится в Торонто. Вероятно, будет просить о дополнительной военной помощи.

В Канаду Зеленский отправится после завершения мероприятий ООН в США.

Официально информация не подтверждена.

Напомним, вчера президент Украины выступил с трибуны Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).

Также Владимир Зеленский сообщал ранее, что во время визита в Нью-Йорк у него запланированы переговоры с президентом США, с лидерами Палат и партий Конгресса, с военным руководством.

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