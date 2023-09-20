В среду, 20 сентября, в Киевской области идет церемония прощания с бывшим губернатором Херсонской области Геннадием Лагутой. Его похоронили на Белом кладбище. У Лагуты осталась жена и двое детей.

Коллега экс-губернатора по имени Лариса сообщила "Стране", что его окружение не верит в версию самоубийства.

"Мы работаем вместе с 2004 года, я знаю его хорошо. Он всегда был активным, оптимистом. Все, с кем я общалась, не верят в его суицид. Наверное, его шантажировали чем-то - детьми, семьей. Я еще давно ему говорила, что на него захотят все скинуть. А он отвечал: "Ты же знаешь, я ничего такого не сделал, а действовал по инструкциям, которые мне выдали". Так что, вероятно, что-то заставило его совершить самоубийство", – рассказывает женщина.

Другие знакомые и коллеги экс-главы Херсонской ОВА также говорят о том, что у Лагуты не наблюдалось депрессивных настроений.

"Он всегда хотел быть успешным. Был ярким и веселым. Он никогда не встречал и не прощался без улыбки. Он был большим ребенком в хорошем понимании", - говорит еще одна коллега Лагуты.

Помощница погибшего Анастасия Царькова также заявила, что Лагута "любил жизнь", поэтому ей "не хотелось бы верить в версию самоубийства".

"С ним я проработала более пяти лет. Он был не просто руководителем, а другом. Я бы очень не хотела верить в версию самоубийства, потому что он был очень оптимистичным человеком и любил жизнь. Он всегда учил относиться ко всем людям по-доброму и с уважением, пока они не докажут тебе обратного", - рассказала Анастасия.

Напомним, ночью 17 сентября умер экс-глава Херсонской области Геннадий Лагута. Ему было 49 лет. Херсонскую область он возглавлял до июля 2022 года.

Полиция открыла уголовное производство по факту его смерти. Детальнее в смерти Геннадия Лагуты мы разбирались в отдельном материале.