В результате утренней ракетной атаки в Киеве обломками сбитых ракет были повреждены Национальная академия статистики, учета и аудита, а также общежитие при академии. Кроме того, из-за обстрела пострадали ближайшие дома.

Об этом сообщает журналист "Страны".

На данный момент на месте падения обломков дежурят полицейские, сотрудники учебного заведения и студенты ликвидируют последствия ракетной атаки.

В результате падения обломков здания академии и общежития значительно пострадали: можно заметить выбитые окна, выпавшие оконные рамы и поврежденный фасад. Также повреждения есть внутри академии.

При этом, как убедилась "Страна", сотрудники некоторых отделов продолжают работать параллельно с ликвидацией последствий.

Не на камеру сотрудники учебного заведения подтвердили, что обломки нанесли значительные повреждения, поэтому с понедельника студенты временно переходят на дистанционное обучение.

"До сегодняшнего обстрела мы учились офлайн. Однако теперь, с понедельника, студентов временно переведут на дистанционку. А как будет дальше — мы точно не знаем", — говорят сотрудницы.

Ранее "Страна" побывала на месте падения ракетных обломков в Дарницком районе Киева.

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