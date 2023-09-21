Ректор Национальной академии статистики, учета и аудита Александр Осауленко в комментарии "Стране" рассказал о последствиях сегодняшней ракетной атаки, в результате которой были значительно повреждены вуз и общежитие.

По его словам, никто из студентов и работников академии ранений не получил.

"У нас есть три укрытия: два в учебном корпусе и одно в общежитии. В учебном корпусе не было никого, а дети, которые проживают в общежитии, быстро спустились в укрытие. Повреждения здания довольно серьезные: практически разрушен входной фасад начального корпуса, приблизительно 1000 метров стеклянного покрова пострадало. Практически разрушена входная группа: металлические конструкции, двери, все повылетало. Внутри вылетело почти 160 дверей, навесные потолки", — говорит Осауленко.

Сейчас идет официальная оценка повреждения имущества.

"Будем обращаться к Кабинету министров и КГГА с просьбой найти на это средства. Я не знаю точно, сколько это будет, но будет довольно большая сумма, исходя из того, что мы видим. У нас таких средств нет. Мы в основном финансируемся за счет собственных поступлений, у нас основная форма финансирования — платное обучение. Первая партия средств пойдет на ремонт стекол, окон, дверей и также туда, где повреждена система централизованного отопления, чтобы здание не промерзло", — сообщает ректор академии.

В результате повреждений учебного заведения студенты и преподаватели со следующей недели вновь переходят на онлайн-обучение.

"И еще одно "к сожалению": мы этот год начали оффлайн после двух-трех лет онлайн-занятий, связанных с ковидом и войной. Теперь у нас полностью не будет занятий два дня — сегодня и завтра, а с понедельника переходим в онлайн, пока не сделаем ремонт. У нас есть система организации онлайн-обучения: научно-педагогический персонал и слушатели будут в онлайне, а административные службы работают офлайн" — сказал Осауленко.

Мы уже рассказывали, что в результате утренней атаки на Киев серьезно пострадала Национальная академия статистики, учета и аудита, и показывали фото разрушений.

Война в Украине идет уже 575-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 574-го дня. Сегодня РФ осуществила очередной массированный ракетный удар. Известно о повреждениях и пострадавших в Киеве и Киевской области, в Черкассах, Харькове, Херсоне, Львовской и Ровенской области.

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