Утром 22 сентября в мире стартовала продажа нового iPhone 15 от компании Apple.

В дубайских ТРЦ сотни людей ночевали в торговых центрах, чтобы купить телефон одними из первых. С утра они попыталась прорваться к магазину через заслон охранников.

Началась давка, но о пострадавших не сообщается.

Видео столпотворений публикуют Telegram-каналы.

Между тем в Украине стартовал предзаказ на iPhone 15. Цены стартуют от 53 тысяч грн за самую простую версию на 128 гб. Самая дорогая версия Pro на 1 тб стоит 82 тысячи грн.

Ранее сеть бытовой техники "Фокстрот" прогнозировала, что стандартная модель обойдется в 45-47 тысяч грн, а самая дорогая – iPhone 15 Pro Max - в 66-68 тысяч грн. Также заявлялось, что стоимость iPhone 15 Plus и iPhone 15 Pro может составлять от 50 до 59 тысяч грн.

Напомним, 12 сентября Apple представила iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Новые смартфоны доступны в пяти цветах: черном, голубом, зеленом, желтом и розовом. Аппараты выполнены из на 75% переработанного алюминия, 100% переработанного кобальта, 100% переработанной меди и стекла. Они оснащены обновленным OLED-дисплеем Super Retina Display со специальным керамическим покрытием, призванным защитить телефон от механического воздействия. Кроме того, в iPhone 15 и iPhone 15 Plus имеется большая 48-мегапиксельная камера, умеющая распознавать портреты не только людей, но и животных.