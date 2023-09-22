Чехия ведет переговоры со Швецией насчет возможности обучения украинских пилотов на истребителях Gripen на своей территории.

Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова, сообщает Radio Prague International.

Она напомнила, что весной и летом в Чехии проходили тренировки около 2000 украинских военнослужащих. Всего Чехия хочет подготовить до конца 2023 года на своей территории около 4000 украинских военных.

Ранее сообщалось, что в Швеции решили изучить возможность передачи Украине своих истребителей Gripen. Еще в конце августа Стокгольм отклонил запрос Украины на такие поставки, сославшись на то, что Швеции самой нужны эти истребители.

Война в Украине идет уже 576-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 575-го дня. РФ провела одну из крупнейших за последнее время ракетных атак по Украине. Было выпущено 43 крылатых ракет воздушного базирования. Сбить смогли 38. Ракеты запускали в несколько волн по разным направлениям, постоянно меняя курс. Крупный ущерб ракеты нанесли Киеву. В Киевской области под удар попало предприятие. В Ровно под удар попал объект энергетики. Прилет был в Дрогобыче Львовской области.

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