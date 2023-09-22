Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он "никогда больше не оскорблял поляков".

Об этом сообщает агентство PAP.

"Я хочу сказать президенту Зеленскому, чтобы он больше никогда не оскорблял поляков, как он это сделал недавно во время своего выступления в ООН. Поляки этого не допустят. И защита польского доброго имени - это не только мой долг и честь, это важнейшая задача правительства республики. В нынешнем геополитическом контексте мы будем отстаивать все наши аргументы", - приводит агентство слова Моравецкого.

Напомним, что ранее Зеленский выступил с трибуны Генеральной ассамблеи ООН. Россия заблокировала зерновой коридор и бьет по нашим портам на Дунае. Мы запустили временный коридор, но кое-кто в Европе устраивает политический театр, делая из зерна триллер.

Война в Украине идет уже 576-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 575-го дня. РФ провела одну из крупнейших за последнее время ракетных атак по Украине. Было выпущено 43 крылатых ракет воздушного базирования. Сбить смогли 38. Ракеты запускали в несколько волн по разным направлениям, постоянно меняя курс. Крупный ущерб ракеты нанесли Киеву. В Киевской области под удар попало предприятие. В Ровно под удар попал объект энергетики. Прилет был в Дрогобыче Львовской области.

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