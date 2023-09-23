Скандально известная благодаря "списку желаний" Оксана Датий, и.о. начальника Главного управления налоговой службы в Киеве, стала писательницей.

Книга авторства Оксаны Датий под названием "Шпаргалки по этикету" продается в целом ряде украинских книжных магазинов. Цены — от 380 до 500 грн. Книга продается и в мягкой, и в твердой обложке, в ней 160 страниц. Издана в 2023 году.

Любопытно, что в описании товара на сайтах книжных магазинов экс-главу налоговой представляют как "эксперта по вопросам этикета, настоящую даму и элегантную женщину Оксану Датий".

"Шпаргалки по этикету" — это "книга о жизни и достойном поведении каждого из нас, о нехитрых правилах, овладение которыми создаст вам имидж знающего, порядочного и воспитанного человека. А самое главное – помогут чувствовать себя комфортно и уверенно в любой компании", — сказано в описании книги на сайте одного из магазинов.

В предисловии к книге Оксана Датий сообщает, что любовь к этикету ей привили родители.

Книга состоит из 15 глав-дней, большинство из которых автор провела в общении с отцом. Пятнадцать дней – и столько же основ этикета, которым обучает читателей Оксана Датий.

Напомним, в феврале этого года во время обысков у и.о председателя Госналоговой службы в Киеве Оксаны Датий правоохранители нашли миллионы наличных денег, ценные часы, авто, недвижимость и главное — список желаний, как, например, "заработать миллион долларов" и "улететь с любимым на Мальдивы".

Тогда же Датий написала заявление на увольнение по собственному желанию, а уже через месяц пошла в суд обжаловать свое решение и получать компенсацию за вынужденный прогул.

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