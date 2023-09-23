Если Запад говорит, что конфликт в Украине должен решаться на поле боя, значит - на поле боя.

Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления в ООН.

По словам Лаврова, "формула мира" Владимира Зеленского, согласно которой Россия должна без всяких предварительных условий вывести свои войска со всей территории Украины, включая Крым, "нереализуема, и все это знают".

"Никто на Западе не хочет всерьёз показать понимание происходящего в Украине, и в этих условиях, раз они хотят решать вопрос на поле боя, значит, будет на поле боя", - заявил глава МИД РФ.

Ранее глава МИД РФ Лавров с трибуны ООН обвинил Запад в развале Украины, войне и отказе от мирных переговоров.

А на днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для переговоров по урегулированию конфликта в Украине нет.

Война в Украине идет уже 577-й день. Мы следим за последними новостями 23 сентября 2023 года в онлайне.

Накануне мы подводили итоги пятницы. В материале рассказывается об ударе по Севастополю, "холодном приеме" Зеленского в США и обсуждении смены стратегии Запада по Украине.

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