Российская Федерация признаёт территориальную целостность Украины в рамках Декларации о государственном суверенитете от 16 июля 1990 года.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Безусловно, мы ещё в 1991 году признали суверенитет Украины на основе Декларации о независимости, которую Украина приняла, выходя из Советского Союза. В декларации много что записано хорошего, в том числе, что они будут уважать права национальных меньшинств, будут уважать права русского языка и других языков, русский там прямо упомянут. Потом всё это вошло в конституцию Украины", - сказал Лавров.

"Но в Декларации независимости было одним из главных для нас моментов, что Украина будет внеблоковой страной, не будет вступать ни в какие военные альянсы. В той редакции, при тех условиях мы территориальную целостность Украина поддерживаем", - добавил он.

"Отметим, что в Декларации о суверенитете Украины также дважды упоминается момент нерушимости границ УССР.

В частности, "Украинская ССР как суверенное национальное государство развивается в существующих границах" и "Территория Украинской ССР в существующих границах неприкосновенна и не может быть изменена и использована без её согласия", - комментирует заявление Лаврова Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, сегодня Лавров заявил, что конфликт в Украине будет решаться на поле боя.

Ранее глава российского МИД с трибуны ООН обвинил Запад в развале Украины, поддержке войны и отказе от мирных переговоров.