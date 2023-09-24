За минувшие сутки войска РФ совершили 83 обстрела Херсонской области, выпустив 332 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 28 снарядов.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; банковское учреждение в Бериславском районе", - написал глава ОВА.

В результате обстрелов один человек погиб, еще 3 - получили ранения.

Накануне РФ ударила по жилым кварталам Херсона. От обстрелов погиб 25-летний мужчина, еще один человек ранен. Возникли пожары в жилом доме и гараже.

Ранее мы публиковали видео последствий ночного обстрела общежития в Херсоне. Погибли два человека - мужчины в возрасте 29 и 41 года, которые находились внутри общежития. Ранены пять человек. Здание получило многочисленные повреждения.

Война в Украине идет уже 578-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 сентября 2023 года в онлайне.

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