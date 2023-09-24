Российская армия продолжает наносить массированные авиаудары по правому берегу Днепра в Херсонской области. Есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Армия РФ ударила из авиации по Бериславу. Разрушены частные дома. Погибла женщина. Ее личность устанавливается", - написал Прокудин.

Ранен полицейский 1990 года рождения, также повреждения разной степени получили 48-летний мужчина и 60-летняя женщина.

А в результате авиаудара РФ по селу Львово погиб 67-летний мужчина, сообщил глава ОВА.

Напомним, за минувшие сутки войска РФ совершили 83 обстрела Херсонской области, выпустив 332 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. В результате обстрелов один человек погиб, еще 3 - получили ранения.

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