В Украине 60% граждан заявили, что их личное экономическое положение ухудшилось за последние полгода.

Такие данные соцопроса опубликовала группа "Рейтинг".

Согласно тем же данным, у 35% опрошенных экономическое положение не изменилось, только 5% почувствовали улучшение.

Оценки состояния экономики Украины негативнее: 73% считают, что ситуация с экономикой в стране ухудшилась, 13% – говорят об отсутствии изменений, 9% – об улучшении.

Говоря об экономике страны в будущем, 29% респондентов ожидают улучшения, 26% – думают, что ничего не изменится, 32% ожидают ухудшения.

Что касается личной ситуации – 23% надеются, что в следующем году их личное экономическое положение улучшится, 41% считают, что оно не изменится, 21% – имеют пессимистический взгляд на этот счет.

Ранее мы приводили данные опроса, в котором почти 80% украинцев возложили ответственность за коррупцию в стране на президента Владимира Зеленского. При этом украинцы постарше были более требовательны к президенту, чем молодежь.

А летом еще один соцопрос выяснил, что треть украинцев поддерживают завершение войны в ближайшее время любой ценой.