В России определили численность населения в захваченных ими регионах Украины в 3 227 429 человек.

Такое количество жителей в "ЛДНР" и захваченных частях Запорожской и Херсонской областей на 1 января 2024 года заложено в проекте бюджета российского Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Согласно данным МВД России, к 12 сентября на указанных выше территориях было оформлено 2 827 429 российских паспортов, и еще 400 тысяч паспортов должны быть выданы до конца 2023 года, говорится в материалах к проекту бюджета.

То есть, судя по всему, 3 227 429 это не общая численность населения на захваченных территориях, а только та часть, которая к 1 января получит российские паспорта.

Ранее мы писали о том, что на захваченных РФ территориях Украины после "выборов" формируются новые "органы власти".

А также, что Россия продолжает придумывать новые способы для принудительной паспортизации на оккупированных землях.

Война в Украине идет уже 583-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 сентября 2023 года в обновляемом онлайне.

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