Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о планах России на захват новых украинских территорий.

Об этом Медведев написал в соцсетях.

По его словам, "спецоперация" будет продолжаться до "полного уничтожения нацистского режима и освобождения исконно русских территорий", а "новых регионов в составе России будет больше".

"Отметим, что в последнее время РФ практически не проводит крупных наступательных операций, сосредоточившись на обороне.

Мобилизацию, которая могла бы создать резерв для наступления, в РФ пока не объявляют.

Поэтому, несмотря на периодически звучащие из Москвы заявления о намерении захватить новые территории и "дойти до Ла-Манша", большинство экспертов считают, что реальные военные цели РФ на ближайшее время - удержать ранее захваченные территории Украины.

Сигналом же о том, что "концепция поменялась" и российская армия планирует наступление может стать объявление новой волны мобилизации", - комментирует заявление замглавы Совбеза РФ Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее Медведев угрожал применением ядерного оружия в случае успешного контрнаступления ВСУ.

Мы также сообщали, что после атаки по кораблям РФ Медведев выступил с традиционной угрозой "ответного удара" по Украине.