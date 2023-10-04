"Отсутствие химии между Макроном и Шольцем" усложняет согласование неотложных вопросов, таких как финансирование Украины.

Об этом пишет Financial Times.

"Похоже, они просто не ладят. И это в основе всего", - сказал один из участников недавних переговоров между двумя лидерами.

Издание пишет об "отсутствии консенсуса внутри франко-германского тандема, который лежал в основе принятия решений ЕС". Эта напряженность сохраняется уже больше года.

Из-за этого в "тупике" оказались переговоры по ряду высокоприоритетных и срочных вопросов, что "напугало" Брюссель и другие столицы ЕС, говорят источники издания.

В частности, по наполнению шестилетнего общего бюджета ЕС, который содержит "решающую" финансовую поддержку для Украины.

"Нет, это не работает, и да, это вызывает беспокойство. Вы не сможете добиться цели, если они оба не видят общей картины", - говорит один высокопоставленный чиновник ЕС.

Другой источник заявил, что "им двоим просто нужно сесть вместе в одной комнате и все обсудить". Без этого остальным странам ЕС "бессмысленно пытаться найти консенсус".

Официальные представители Франции и Германии не согласны с такой трактовкой ситуации.

"То, что здесь возникают трения, - это нормально, поскольку это большие структурные проблемы, связанные с конкурентоспособностью наших экономик. Это вовсе не означает, что франко-германский мотор Европы каким-то образом сломался", - заверяет государственный министр Франции по делам Европы Лоуренс Бун.

Другой французский чиновник говорит, что речь идет зачастую скорее о "немецко-немецких разногласиях", что связано с "беспрецедентным трехпартийным союзом" между социал-демократами Шольца, либеральной СвДП и зелеными.

Государственный секретарь Минэкономики Германии Свен Гигольд говорит, что отношения между странами сегодня "не хуже, чем в предыдущие десятилетия", а в основе разногласий лежит разное видение развития энергетики.

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