В Чехии мужчина из Одесской области взорвал петарду в области половых органов своей жены.

Об этом пишет местное издание Novinky со ссылкой на данные суда.

36-летний мужчина из села Визирка во время конфликта со своей женой в общежитии города Кожлани связал ее, вставил петарду в половой орган и взорвал. Он сам отвез женщину в тяжёлом состоянии с серьёзными повреждениями и кровотечением в больницу. Его там же задержали.

Пострадавшей сделали операцию, она в тяжелом состоянии, но угрозы жизни нет.

Мужчину задержали, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Война в Украине идет уже 588-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб в утренней сводке сообщал о российских контратаках на всех основных фронтах. На Запорожском направлении - западнее Вербового и юго-восточнее Малой Токмачки. Восточнее - вблизи Старомайорского. К югу от Бахмута - в районе Андреевки. Все эти атаки успеха не имели.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.