Появилось новое вечернее обращение Владимира Зеленского.

Основное в вечернем обращении президента от 4 октября:

Сообщил о совещании с главой ГУР Кириллом Будановым, но при этом не привел подробностей разговора. Рассказал о совещании с руководством СБУ, которое было посвящено "противодействию коллаборантам". Сообщил о совещании с правительством, на котором речь шла в том числе о защите объектов энергетики. Рассказал о телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Война в Украине идет уже 588-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб в утренней сводке сообщал о российских контратаках на всех основных фронтах. На Запорожском направлении - западнее Вербового и юго-восточнее Малой Токмачки. Восточнее - вблизи Старомайорского. К югу от Бахмута - в районе Андреевки. Все эти атаки успеха не имели.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.