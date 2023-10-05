Одна из погибших в Венеции в результате падения автобуса с моста – 30-летняя Ирина Пащенко – работала в Государственном агентстве водных ресурсов Украины.

Об этом свидетельствует опубликованный Госагентством в Facebook некролог.

В тексте некролога говорится, что Пащенко занимала должность начальника отдела водных отношений и ведения водного кадастра Северо-Донецкого бассейнового управления водных ресурсов Украины.

Напомним, 3 октября пассажирский автобус упал на железнодорожные пути с автомобильной эстакады в Местре - материковом квартале Венеции. Сообщалось, что автобус пробил ограждение эстакады, пролетел около 10 метров, задел линию электропередачи, ударился о землю и моментально вспыхнул. Так как он работал на метане, часть людей сгорели заживо.

Префект Венеции Микеле Ди Бари сообщил, что всего были найдены тела 21 человека, еще 18 получили ранения. Среди пассажиров пострадавшего автобуса были дети. Также, по его словам, погибли пятеро украинцев.

Позже в МИД Украины уточнили данные о числе украинцев, погибших при крушении туристического автобуса в Венеции. Погибли четыре украинца, а не пять, как ранее заявил префект итальянского города. Еще четверо получили ранения.

Однако вскоре в мэрии Венеции завершили опознание всех жертв ДТП и заявили о гибели девяти украинцев. Также публиковались все имена погибших.