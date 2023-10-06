Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал страны Евросоюза обсудить необходимые реформы для расширения ЕС, в том числе, за счет принятия Украины.

Об этом немецкий политик сказал на неформальном саммите ЕС в Гранаде, передает DW.

Канцлер ФРГ снова призывает отказаться от принципа единогласного принятия решений в пользу голосования большинством.

Также он предлагает обсудить распределение мест в будущем Европарламенте и Еврокомиссии, говорится в публикации.

Шольц подтвердил, что не все члены ЕС, которые "получают чистую выплату сегодня, могут ожидать, что так будет и в будущем". Им придется также вносить свой вклад в финансирование.

Кроме того, источник издания назвал озвученную главой Евросовета Шарлем Мишелем крайнюю дату расширения ЕС до 2030 года "случайной" и бессмысленной.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что все решения о приеме новых стран в Европейский Союз будут приниматься только на основании их заслуг, никаких поблажек не будет.

Мы подробно рассказывали, какие условия выставлены Украине для начала переговоров о членстве в ЕС.