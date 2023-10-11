В Тель-Авиве спал ажиотаж с закупкой продуктов, возникший в первые дни войны. Текущая ситуация с продуктами в магазинах города стабильная.

Об этом говорит видео, снятое в супермаркетах крупнейшей в Израиле сети "Шуферсаль".

Среди дефицитных товаров остается туалетная бумага. Но в еде недостатка нет, полки заполнены разными продуктами. В супермаркетах представлены все виды пищевых продуктов, включая крупы, мясо, молоко и яйца.

По словам местного жителя, эксперта по Ближнему Востоку Бориса Макиевского, еще вчера в этой сети действовал лимит на продажу определенных товаров: в одни руки давали две буханки хлеба и два пакета молока. Сегодня этих ограничений уже нет.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года.

9 октября ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа.

Утром 11 октября было известно о 1200 погибших со стороны Израиля и 900 со стороны палестинцев.

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