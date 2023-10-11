У ядерного исследовательского центра Израиля в Димоне прогремели выстрелы
В Израиле сообщают о стрельбе близ города Димоны, где находится ядерный исследовательский центр Израиля.
Первое упоминание об этом прошло по телевидению, вслед за этим телеграм-канал "Голос Израиля" дополнил данную информацию.
Ссообщается, что до Димоны долетел БПЛА выпущенный "Хезболлой".
Ранее ливанская "Хезболла" обстреляла приграничный военный пост Израиля. ЦАХАЛ нанёс удары в ответ.
"Есть раненые. Очень тяжёлый удар", — сообщают СМИ.
7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.
После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года.
9 октября ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа.
Утром 11 октября было известно о 1200 погибших со стороны Израиля и 900 со стороны палестинцев.
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