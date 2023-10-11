В Израиле сообщают о стрельбе близ города Димоны, где находится ядерный исследовательский центр Израиля.

Первое упоминание об этом прошло по телевидению, вслед за этим телеграм-канал "Голос Израиля" дополнил данную информацию.

Ссообщается, что до Димоны долетел БПЛА выпущенный "Хезболлой".

Ранее ливанская "Хезболла" обстреляла приграничный военный пост Израиля. ЦАХАЛ нанёс удары в ответ.

"Есть раненые. Очень тяжёлый удар", — сообщают СМИ.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года.

9 октября ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа.

Утром 11 октября было известно о 1200 погибших со стороны Израиля и 900 со стороны палестинцев.

Что происходит в Израиле сегодня — в нашей хронике событий.