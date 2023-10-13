В Украине ликвидирован крупный канал контрабанды героина из Центральной Азии в страны Евросоюза.

Об этом сообщает Нацполиция на официальном сайте.

Партия в 186 килограммов героина была выявлена правоохранителями в Одессе. Расчетная сумма выручки от реализации данной поставки была оценена в 11 млн долл. Как выяснилось, в городе была налажен канал наркоторговли, где вещества перевозили в контейнерах с финиками.

В ходе расследования были задержаны два гражданина Румынии, которые обеспечивали данный транзит. Руководил поставками гражданин Таджикистана. Правоохранители выявили преступников и готовили их поимку с лета прошлого года.

Сообщается также, что в Румынии задержан организатор канала контрабанды.

Ранее в Запорожье СБУ поймала вооруженных наркоторговцев, ввозивших в Украину экстази под видом сладостей.

Мы также сообщали, что под Киевом был пойман бывший борец с наркотиками, который изготавливал на продажу мефедрон в промышленных объемах. Злоумышленники наладили оптовые поставки экстази из одной из европейских стран на территорию Украины для дальнейшей продажи.