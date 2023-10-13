Парламентская ассамблея Совета Европы признала РФ диктатурой
Парламентская ассамблея Совета Европы признала Российскую Федерацию диктатурой.
Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба у себя в Х (бывший Твиттер).
По словам министра, ПАСЕ также призвала все государства Совета Европы признать Путина нелегитимным по истечении нынешнего срока.
Напомним, очередные президентские выборы в РФ запланированы на март следующего года.
Ранее ПАСЕ признала Голодомор геноцидом украинского народа.
"Я благодарен ПАСЕ за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Восстановление исторической справедливости и памяти жертв Голодомора посылает четкий сигнал: справедливое наказание за все прошлые и нынешние преступления Москвы неизбежно", — прокомментировал решение Владимир Зеленский.
Мы также сообщали, что ПАСЕ приняла резолюцию о политических последствиях российской агрессии против Украины.