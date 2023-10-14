Во Львове мужчина постирал домашний ковер в одном из городских фонтанов.

Фото данного действия было опубликовано местной жительницей в Фейсбуке.

На первом фото видно, как мужчина стоит рядом с группой небольших фонтанов, вмонтированных на уровне тротуарной плитки, где посреди искусственного водоёма лежит ковёр.

На втором фото этот человек склонился над ковром и, вероятно, чистит его щёткой.

"Новый способ стирки ковров... В фонтане... А после он из фонтана воду пил..." - подписала фотографии женщина.

Ранее мы рассказывали, как летом жители Днепра заметили в сквере "Прибрежный" огромного питона, который плавал в фонтане и грелся на солнце. Оказалось, что это домашняя змея, которую выгуливали хозяева. Сообщалось, что питон вел себя спокойно и разрешал окружающим себя погладить.

Война в Украине идет уже 598-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Продолжаются активные атаки в районе Авдеевки. По данным Deep State, на северном фланге россияне в районе Красногоровки имеют продвижение. В ВСУ сообщили, что основные обстрелы сейчас идут под Авдеевкой. Под Марьинкой противник возобновил наступление у Победы и Новомихайловки. Также вчера были подбиты два корабля РФ экспериментальным вооружением морских дронов "Морской малюк".

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