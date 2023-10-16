Второй тайм матча между сборными Бельгии и Швеции по футболу в Брюсселе в рамках отборочного турнира Евро-2024, где возле стадиона были убиты два шведа, не начался. Позже он и вовсе был отменен.

Сначала команды не вышли на поле после перерыва. Комментатор трансляции сообщил о возможности переноса доигровки.

Футболисты не вышли, однако и болельщиков оставили на стадионе. Первый тайм закончился ничьей 1:1.

Сообщалось, что власти Бельгии повысили уровень террористической угрозы до максимального после атаки на граждан Швеции.

Позже стало известно, что игроки сборной Швеции, после того как узнали о теракте, отказались продолжить матч с Бельгией в Брюсселе, а сам матч отменен, пишет Mirror.

"Из-за инцидентов в Брюсселе сегодня вечером игра приостановлена", - говорится в официальном сообщении Бельгии в соцсети X.

Болельщиков попросили оставаться на стадионе в целях их собственной безопасности, поскольку преступник все еще на свободе. На стадион зашло много полиции. Ворота на арене закрыли на вход и выход.

Напомним, сегодня вечером в Брюсселе террорист, позже представившийся в видеообращении членом ИГИЛ, устроил стрельбу, в результате которой погибли два шведских болельщика в футболках своей национальной сборной. Вооруженный автоматом преступник скрылся в неизвестном направлении.

Ранее мы писали, что на днях неизвестный открыл стрельбу по прохожим у Цветочных ворот Иерусалима. Ранены двое полицейских, стрелявший убит.

А летом в Иране террорист устроил стрельбу в мечети - в мавзолее Шах-Черах. Погиб человек, восемь ранены.