Матч в Брюсселе отменен. Фото: соцсети

Второй тайм матча между сборными Бельгии и Швеции по футболу в Брюсселе в рамках отборочного турнира Евро-2024, где возле стадиона были убиты два шведа, не начался. Позже он и вовсе был отменен.

Сначала команды не вышли на поле после перерыва. Комментатор трансляции сообщил о возможности переноса доигровки.

Футболисты не вышли, однако и болельщиков оставили на стадионе. Первый тайм закончился ничьей 1:1.

Футболисты не вышли на поле

Сообщалось, что власти Бельгии повысили уровень террористической угрозы до максимального после атаки на граждан Швеции.

Позже стало известно, что игроки сборной Швеции, после того как узнали о теракте, отказались продолжить матч с Бельгией в Брюсселе, а сам матч отменен, пишет Mirror.

"Из-за инцидентов в Брюсселе сегодня вечером игра приостановлена", - говорится в официальном сообщении Бельгии в соцсети X.

Болельщиков попросили оставаться на стадионе в целях их собственной безопасности, поскольку преступник все еще на свободе. На стадион зашло много полиции. Ворота на арене закрыли на вход и выход.

Напомним, сегодня вечером в Брюсселе террорист, позже представившийся в видеообращении членом ИГИЛ, устроил стрельбу, в результате которой погибли два шведских болельщика в футболках своей национальной сборной. Вооруженный автоматом преступник скрылся в неизвестном направлении.

Ранее мы писали, что на днях неизвестный открыл стрельбу по прохожим у Цветочных ворот Иерусалима. Ранены двое полицейских, стрелявший убит.

А летом в Иране террорист устроил стрельбу в мечети - в мавзолее Шах-Черах. Погиб человек, восемь ранены.

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