В Авдеевке в ближайшие дни ожидают нового обострения российских штурмов после несколько суток затишья. Об этом сообщил глава ГВА Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

"Четвертые сутки на территории общины немного тише, меньше обстрелов и ракетных ударов, меньше штурмовых действий, но на позициях продолжаются обстрелы и стрелковые бои проходят круглосуточно. То есть, на позициях очень горячо остается. Это еще не конец, враг перегруппировывается, три ночи подряд оттягивает технику в более глубокие тылы, чтобы отремонтировать. В ближайшие дни мы ждем, что будет обострение на нашем направлении", - сказала он.

Генштаб сообщал, что за минувшие сутки на Авдеевском направлении было отбито 7 атак.

Напомним, ранее военный аналитик BILD Юлиан Репке заявил, что Авдеевка может повторить судьбу Бахмута, поскольку россияне намерены наступать, несмотря на потери.

Война в Украине идет уже 602-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.