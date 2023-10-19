Армия РФ не оставляет попыток окружить Авдеевку Донецкой области, вчера увеличилось количество обстрелов по населенным пунктам общины.

Об этом сообщил глава Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

"Обстрелы продолжались всю ночь. Круглосуточно мы слышим с позиций стрелковые бои. Стреляют они из всего, что есть. Условное снижение градуса напряжения, которое несколько дней было на нашем направлении, к сожалению, вчера мы наблюдали, наоборот, обострение, увеличилось количество обстрелов по территории общины, увеличилось количество авиаракетных ударов, не только по нашей, но и по соседней, Очеретинской общине", - рассказал чиновник.

За прошедшие сутки на этом направлении зафиксировали пять штурмовых действий РФ. В ближайшие дни Барабаш прогнозирует дальнейшее обострение ситуации.

Между тем украинский военный портал DeepState на основе анализа появившихся в сети видео боев пишет, что армия РФ возобновила штурмовые действия со стороны Красногоровки в направлении Авдеевки.

По его данным, колонна со значительным количеством бронетехники двинулась в сторону железнодорожного полотна с целью закрепиться на нем для последующего выхода на Степове (Петровское). ВСУ отбили атаку.

DeepState отмечает, что размер российского резерва неизвестен, поэтому атаки здесь могут продолжаться.

Ранее глава Авдеевской ГВА уже заявлял, что в городе в ближайшие дни ожидают усиления российских штурмов.

Война в Украине идет уже 603-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня, 18 октября. Вчера президент РФ Путин заявил о давно ожидаемом наступлении ВСУ на Херсонском направлении. При этом украинская сторона по поводу событий в регионе ничего не сообщала. Также в среду Украина подверглась ракетному обстрелу. В Запорожье ночной ракетный удар задел жилой дом, погибли пять человек, в том числе молодая семейная пара. А днем был прилет по окрестностям Днепра. В целом на военном театре в Украине наметилась отчетливая тенденция - движение к тупику.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.