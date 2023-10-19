Появились новые видео из израильского Тель-Авива, в котором сохраняется тревожная обстановка на фоне конфликта Израиля и ХАМАС.

Соответствующие кадры публикует "Страна".

На первом видео - местные жители, которые ходят по городу с автоматическим оружием.

На втором видео можно заметить, как люди реагируют на воздушную тревогу. Все останавливают свои машины, выходят из них и прячутся возле бетонных заборов.

Ранее мы рассказывали, что на днях глава Госдепа США Энтони Блинкен и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху скрывались в бункере во время воздушной тревоги в Тель-Авиве.

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На 19 октября Белый дом анонсировал его обращение к нации по поводу войны в Израиле, ответа США на атаку ХАМАС, а также ситуации в Украине.

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