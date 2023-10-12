В сети появилось видео, как в городе Ашдод, который расположен в 40 километрах от сектора Газа работает ПВО, а люди идут в укрытие.

Соответствующие кадры публикует "Страна".

Сообщается, что видео снято сегодня днем, 12 октября.

Напомним, число погибших в Израиле достигло 1300 человек. Около 3300 ранены. В то же время в секторе Газа число погибших приближается к 1200, 339 тысяч человек покинули свои дома.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа. При этом международные правозащитные организации обвиняют в военных преступлениях и Израиль, и ХАМАС.

Что происходит в Израиле сегодня — в нашей хронике событий.