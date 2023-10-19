В сети появилось новое видео, на котором, как утверждается, запечатлено, как боевики группировки ХАМАС ведут беглую стрельбу из автоматов в сторону участников и гостей музыкального фестиваля Nova в пустыне Негев поблизости от границы с сектором Газа во время нападения 7 октября.

В результате нападения на музыкальный фестиваль были убиты, по последним данным, 260 человек.

Кадры, предположительно заснятые видеорегистратором в одном из автомобилей, были размещены в группе "Силы быстрого реагирования Юга", пишет газета Times of Israel.

Кадры на этой видеозаписи соответствуют недавно публиковавшимся верифицированным службой новостей BBC видео; аналогичную проверку схожих видеозаписей, сделанных утром 7 октября, ранее провела международная правозащитная организация Human Rights Watch, пришедшая к выводу, что запечатленные на них деяния должны расследоваться как военные преступления.

Мы писали, что на фестивале вблизи границы с сектором Газа среди погибших опознали известного бывшего футболиста.

Также публиковалось видео, на котором выжившая на расстрелянном боевиками ХАМАС музыкальном фестивале возле сектора Газа девушка рассказала о своем спасении.